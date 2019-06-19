«Шейх всеяден — собирает все»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о коллекции шейха Хамада Аль Тани, который решил ее часть выставить на продажу.

В 2016-2018 годах по миру путешествовала передвижная супервыставка «Ювелирные и драгоценные изделия из коллекции шейха Хамада Аль Тани». Выставка сделала шесть остановок: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Париже, Венеции и, наконец, Пекине. Вещи принадлежали сыну бывшего премьер-министра Катара и двоюродному брату нынешнего эмира, который в Париже известен как владелец знаменитого отеля Lambert. К всеобщему удивлению, оказалось, что это было предаукционное турне. И вот 19 июня в Нью-Йорке дом Christie’s выставляет на торги коллекцию из 388 лотов.

Отвечая на вопрос, почему шейх Хамад решил расстаться с частью коллекции ювелирных изделий (которая, кстати, в целом насчитывает около 6 тыс. работ), арт-блогер Юдит Бенаму-Юэ рассуждает о недавних крупных благотворительных взносах со стороны катарского вельможи в различные культурные акции города Парижа.

Так, фонд, которым он руководит, осуществляет грантовую программу на ближайшие 20 лет на реконструкцию Hotel de la Marine на Площади Согласия; именно он заплатил большую часть суммы в $1,1 млн за комод мастера Ризенера, купленный на аукционе в апреле (комод ранее стоял как раз в этом самом реконструкцию Hotel de la Marine); подарил музею Гиме индийскую резную дверь из слоновой кости, которую купил у лондонского дилера за €340 тыс. В общем, шейх — крупный благотворитель. Вероятно, наличных на все не хватает, вот он и решил распродать часть бриллиантов.

Шейх, кстати, всеяден — собирает все, от Фаберже до бриллиантов Голконды, особенно любит индийские драгоценности. На торги будет выставлено бриллиантовое ожерелье, сделанное около 1890 года для Низама Хайдарабада из семи камней весом от 9,9 до 24, 38 карата. Оценка — $1,2 млн. Ровно так же оценивается сет из 17 бриллиантов общим весом в 154, 64 карата. Это украшение для тюрбана, созданное в 1930-е годы.

Наконец, в $1,5 млн оценивается кинжал, принадлежавший изначально шаху Джахангиру, одному из строителей Тадж-Махала, а позже создателю телеграфа Морзе.