В Челябинской области введут налоговые льготы для участников промышленных кластеров

Депутаты комитета законодательного собрания Челябинской области по экономике и предпринимательству рекомендовали принять в первом чтении законопроект, устанавливающий налоговые льготы для участников промышленных кластеров. Документ рассмотрят на заседании регионального парламента 27 июня.

Проект закона с прошлого года разрабатывало министерство экономического развития региона. Планировалось, что его примут еще в марте. Однако в связи со сменой руководителя области этот процесс затянулся. Законопроект «О применении на территории Челябинской области инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций» предусматривает льготу по этому виду налога, в части зачисляемой в областной бюджет, для участников аккредитованных промышленных кластеров. Размер ставки для определения предельной величины вычета – 8,5%, общая сумма не может превышать 60% расходов на модернизацию производства.

Сейчас в Челябинской области действует два промышленных кластера – Южно-Уральский приборостроительный «Планар» и кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. В результате применения налогового вычета потери областного бюджета за 2020-2027 годы составят почти 55 млн руб.