Депутаты Курултая Башкирии готовят новые ужесточения в закон о митингах

В Курултай Башкирии внесен проект поправок в региональный закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан». Разработчиком поправок, как следует из текста их обоснования, является комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, которым руководит экс-министр ЖКХ республики Сергей Афонин. Комитет предлагает путем поправок в статью 10 закона дополнить список мест, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. В настоящее время к таким местам относятся территории организаций образования, здравоохранения, санаторно-курортных и социальных учреждений и площадь в радиусе 100 м от них, придомовые территории, автостоянки, детские и спортивные площадки, зоны рекреационного назначения, садовые и дачные территории, площадь в радиусе 50 м от зданий органов власти, аэропорты и вокзалы и прилегающие к ним территории в радиусе 200 м.

Депутаты предлагают включить в этот перечень также территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, изменить запрет на митинги в рекреационных зонах запретом на митинги на территориях природоохранного и историко-культурного назначения. Кроме того, в число «запрещенных» территорий для выражения протеста предлагается внести аллеи, сады, парки и скверы, земли частной собственности, если владелец не дал письменное согласие на проведение акции. Наконец, в перечень предлагается внести новый пункт о том, что митинги запрещаются в целом на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан». Критерии, по которым территории будут отнесены к этой категории, должно установить правительство республики.

При этом на перечень специально отведенных для митингов мест, уже утвержденный правительством, новые ограничения распространяться не будут, следует из документа.

Поправки объясняются «дальнейшим совершенствованием законодательства в сфере проведения публичных мероприятий с учетом правоприменительной практики», «защитой прав и свобод человека и гражданина», «обеспечением законности, правопорядка, общественной безопасности».

Текст проекта был разослан депутатам вчера. О времени начала их обсуждения пока не сообщается, но, по информации собеседников “Ъ-Уфа”, заседания комитетов назначены на 28 июня — в тот же день пройдет и заседание парламента.

Ирина Самойлова