15 свердловских лесничеств подключили к противопожарному онлайн-мониторингу

«МегаФон» и Уральская авиабаза охраны лесов перевели 15 лесничеств Свердловской области на дистанционный мониторинг пожаров, сообщили в пресс-службе уральского филиала оператора. Удаленная система видеонаблюдения будет действовать в Сысертском, Нижнетагильском, Верхотурском, Ирбитском, Алапаевском и других лесничествах. С момента запуска системы в 2014 году она была внедрена в 24 населенных пункта региона.

«В лесных массивах на антенно-мачтовых сооружениях установлены купольные сетевые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. Оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50°C до + 50°C, оснащено грозозащитой и подключено к единой онлайн-системе мониторинга “Лесохранитель”», — сообщили в пресс-службе уральского филиала «МегаФона». По данным компании, такая система позволила на ранней стадии обнаружить и предотвратить каждое десятое возгорание в лесах региона. За последний месяц с помощью мониторинга было ликвидировано три лесных пожара.

Наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов ведется в режиме реального времени, за ситуацией на территориях, не охваченных видеомониторингом, следят беспилотные летательные аппараты Уральской авиабазы. Теперь «Лесохранитель» в Свердловской области подключен на 71 станции видеонаблюдения.