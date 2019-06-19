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Lada XRAY Cross получил вариатор

«АвтоВАЗ» начал производство кроссовера Lada XRAY Cross с автоматической коробкой передач, сообщает российский автопроизводитель.

На модель будет устанавливаться вариатор Jatco, применяющийся на моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Коробка передач дополнительно оснащена компактным двухступенчатым «автоматом», позволяющим повысить топливную экономичность и выносливость в тяжёлых условиях

Вариатор сочетается с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем. Ранее, напомним, XRAY Cross был доступен только со 122-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, премьера кроссовера Lada XRAY Cross состоялась в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Кроссовер с «механикой» стоит от 754,9 тыс. руб, а стоимость новой версии с вариатором пока не названа.

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