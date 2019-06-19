Надзорные органы Белгородской область отстают по использованию «первых предупреждений»

Белгородская область вошла в число десяти российских регионов с максимальным административным давлением на бизнес из-за того, что региональные надзорные органы «не обеспечили введение принципа "предупреждение как первое наказание"» по результатам контрольных мероприятий, сообщил региональный бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев на совещании в департаменте экономразвития облправительства. В десятку наиболее проблемных регионов Белгородчину господин Епанчинцев включил на основе исследования «Индекс административного давления на бизнес», проведенного по заказу уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова.

«У нас доля предупреждений от общего числа наказаний, предъявленных бизнесменам, составила в прошлом году: по проверкам Роспотребнадзора — 3,4%, притом, что по России — 12%, по проверкам Ростехнадзора — 1,7% и 6%, Россельхознадзора — 4,5% и 16,6%, Росприроднадзора — 2,6% и 13,5%, МЧС — 57,3% и 57,6%. То есть, только результаты деятельности МЧС максимально приблизились к среднероссийскому уровню в части применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности»,— цитирует пресс-служба Владислава Епанчинцева.

Сергей Калашников