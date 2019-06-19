Пожар на ярмарке по улице 40 лет Победы в Краснодаре случился из-за поджога

Вечером 18 июня в Краснодаре произошел пожар на ярмарке по улице 40 Лет Победы. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, заявка о пожаре в одном из торговых павильонов рынка поступила на пульт диспетчера «01» в 21:42. В 21:43 к месту вызова выехали первые пожарные расчеты. В 21:52 было установлено, что происходит горение на площади 60 кв. м. В 22:04 пожар был локализован, в 22:12 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев следователи установили, что один из предпринимателей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог своего рабочего места. Впоследствии огонь перекинулся на рядом расположенные коммерческие постройки.

51-летний житель Смоленской области, проживающий в настоящее время в Краснодаре, задержан. Со слов мужчины, на поджог торговой точки его толкнули финансовые трудности, в том числе отсутствие возможности оплачивать ее аренду.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам пожарно-технической экспертизы будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых