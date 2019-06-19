В Казани предпринимателя осудили на два года лишения свободы за умышленное банкротство компании

В Казани суд признал виновным директора и учредителя ООО «СЦК» (с 6 июля 2015 года переименовано в ООО «Ремтех») в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Предприниматель получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как сказано на сайте прокуратуры Татарстана, в декабре 2014 года компания мужчина безвозмездно передала аффилированному юрлицу здание общей площадью 2,6 тыс. кв. м на проспекте Победы в Казани. Впоследствии объект перепродали третьей фирме за 50 млн руб. при рыночной стоимости этой недвижимости в 60 млн руб. Полученные деньги бизнесмен присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Следствие считает, что подозреваемый таким образом умышленно ухудшил имущественное положение возглавляемой им фирмы. В результате ООО «Ремтех» не расчиталось с кредиторами, которым причинен ущерб на общую сумму 24,6 млн руб. В 2017 году компания мужчины была признана банкротом.

Подсудимый вину не признает. Приговор пока не вступил в силу.

Согласно данным kartoteka.ru, компания занималась ремонтом компьютеров и техники. Ее возглавляет Николай Харитонов. Уставный капитал составляет 40 тыс. руб.

“Ъ-Казань”