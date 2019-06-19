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Фото: Андрей Абрамов

Третий пошел

Подрядчики, ранее благоустраивавшие сквер имени 1905 года, были оштрафованы.

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Новый подрядчик приступил к работам по благоустройству сквера имени 1905 года на площади Свободы. Это уже третья попытка привести сквер в порядок. Два подрядчика, ранее выигрывавшие тендеры на благоустройство этой территории, сорвали плановые сроки и были оштрафованы.


Замглавы города Виктор Сдобняков сообщил, что работы на многострадальном объекте – под особым контролем региональных и муниципальных властей.

По плану, работы в сквере должны быть закончены в течение двух месяцев.

За этот срок подрядчик должен выполнить все предусмотренные проектом мероприятия, включая строительство дорожек и озеленение территории, - сказал главный инженерной подрядной компании «Вымпелоптторг» Евгений Новожилов.

Всего же в 2019 году в Нижнем Новгороде должны благоустроить 15 общественных пространств.

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