Третий пошел Подрядчики, ранее благоустраивавшие сквер имени 1905 года, были оштрафованы.

Новый подрядчик приступил к работам по благоустройству сквера имени 1905 года на площади Свободы. Это уже третья попытка привести сквер в порядок. Два подрядчика, ранее выигрывавшие тендеры на благоустройство этой территории, сорвали плановые сроки и были оштрафованы.

Замглавы города Виктор Сдобняков сообщил, что работы на многострадальном объекте – под особым контролем региональных и муниципальных властей.

По плану, работы в сквере должны быть закончены в течение двух месяцев.

За этот срок подрядчик должен выполнить все предусмотренные проектом мероприятия, включая строительство дорожек и озеленение территории, - сказал главный инженерной подрядной компании «Вымпелоптторг» Евгений Новожилов.

Всего же в 2019 году в Нижнем Новгороде должны благоустроить 15 общественных пространств.