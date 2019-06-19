Туроператоры отказываются от рейсов из Бегишево в Даламан из-за низкой рентабильности

Туроператоры отказываются от чартерных рейсов из Бегишево в Даламан, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на реализующую полетную программу компанию Anex Tour. По словам представителей турфирмы, в регионе недостаточный спрос на рейсы, а перевозки являются нерентабельными.

Последний рейс из Нижнекамска в Даламан состоялся 28 июня. Туристам, у которых билеты оформлены на следующие месяцы, заменили аэропорт вылета на Казань. Уже находящиеся в Турции жители Закамья также вернутся в Казань. Компенсации клиентам за изменения в Anex Tour не предоставляют.

Ранее турфирма «Интурист» также из-за недостаточного спроса перенесла рейсы из Бегишево в Анталью в аэропорт Казань.

“Ъ-Казань”