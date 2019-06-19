Сотрудникам АвтоВАЗа повысят зарплату в начале июля

С 1 июля увеличат тарифные ставки и оклады работникам АО «АвтоВАЗ» на 7%. Такое решение принято после обращения первичной профсоюзной организации АвтоВАЗ АСМ РФ. Об этом сообщает сам профсоюз.

«Предложение профсоюзного комитета основывалось на производственно-хозяйственных и экономических показателях предприятия, прогнозах по инфляции в 2019 году и росте прожиточного минимума по области»,– отмечают в профсоюзе.

Вице-президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко пояснил, что при принятии решении учтены производственные, экономические показатели предприятия, ситуация на авторынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, рост величины прожиточного минимума.

Ани Айвазян