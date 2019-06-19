Борский стекольный завод не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

Общее собрание акционеров ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» поддержало рекомендации совета директоров относительно распределения полученной за 2018 год прибыли. На какие цели будут направлены средства, не раскрывается.

Как сообщается в отчетности компании, также было принято решение не выплачивать дивиденды. Совет директоров был переизбран в том же составе.

Напомним, по итогам 2018 года Борский стекольный завод увеличил чистую прибыль почти на треть до 1,83 млрд руб. Выручка составила 9,65 млрд руб. (+15,6%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» было зарегистрировано в 1992 году на Бору. Уставный капитал составляет 418,9 млн руб. Основной вид деятельности – формирование и обработка листового стекла. Гендиректором предприятия является Сергей Князев. 85,2% долей принадлежат «Эй Джи Си Гласс Европа» (Бельгия), еще 8,6% находятся в собственности Меnаrаi Ноlding GМВН (Австрия). Головная компания – AGC INC (Япония).

Анастасия Еремина