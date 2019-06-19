СКР проводит проверку после обращения жителей Асбеста к Путину

Следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку по факту видеообращения, которое жители Асбеста записали к «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Жители нескольких домов на улице 8 Марта рассказывают, что они уже девять лет живут в аварийном жилье и не могут дождаться расселения. В домах протекает крыша, покосились стены, провисают потолки.

«Наши дома 30-ых годов постройки. Фундамент сгнил, крыши текут. Мы проживаем с маленькими детьми. Мы просто боимся за их жизнь, что их когда-нибудь придавит»,— говорится в обращении.

«Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за приятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья»,— сообщили в СКР.

17-я прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00. Задать вопрос президенту можно с помощью СМС, ММС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».