Крупный федеральный ритейлер назначил директора в Южно-Уральском округе

Розничная сеть «Магнит» назначила директора в Южно-Уральском округе, включающем Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области и Башкирию. Как сообщает пресс-служба компании, на эту должность назначен Алексей Хохлов. Назначение состоялось «в рамках создания новой операционной модели компании, которая подразумевает разделение географии присутствия розничной сети на 12 округов», говорится в сообщении ритейлера.

Алексей Хохлов работает в компании с 2011 года. Он руководил развитием крупных форматов, курировал открытие новых точек на территории Уральского, Сибирского, Южно-Уральского регионов.