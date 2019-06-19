В Новосибирской области обманутым дольщикам выдадут ключи от 334 квартир

В Новосибирске обманутым дольщикам начали выдавать ключи от квартир в бывшем «проблемном» доме по ул. Беловежская, 16. Строительство здания осуществлялось застройщиком ООО «СМУ-3» с 2012 года. Строительно-монтажные работы уже завершал генподрядчик — ООО «Ситистрой».

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, данный объект — это сотый проблемный дом, введенный в эксплуатацию под контролем регионального минстроя, начиная с 2010 года. «Объект готов на 100% и введен в эксплуатацию в начале июня текущего года,— отметил Иван Шмидт.— Минстрой области проводит работу по реализации комплекса мер по достройке проблемных долевых домов. Всего у нас реализуется 12 масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов, в рамках которых за последние три года около 360 млн руб. из бюджетов региона и областного центра направлено на оплату договоров технологического подключения долгостроев к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования».

Для технологического присоединения дома по ул. Беловежская, 16 к инженерным сетям из средств областного бюджета и бюджета Новосибирска направлено 16,2 млн руб. В доме 17 этажей, 346 квартир общей площадью более 16,2 тыс. кв. м, количество дольщиков на объекте — 334 человека.

В настоящее время активная работа по завершению строительства домов ведется на улице Тульской и улице Залесского: ввести существующие здесь долгострои в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Министерством строительства Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график по защите прав обманутых дольщиков. Схема достройки проблемных домов принимается адресно практически по каждому объекту-долгострою, возводящемуся с участием средств граждан, отметил Иван Шмидт.