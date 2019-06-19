Итальянские матрасы Magniflex: 30 лет на российском рынке

Бренд матрасов Magniflex отметил свое тридцатилетнее присутствие на российском рынке. За эти годы он сумел стать одним из самых востребованных в РФ среди всех итальянских торговых марок. Высокая популярность его предложений имеет под собой веские основания. В товарах неизменно представлено использование материалов и технологий, которые стоят на страже комфортного, здорового сна. Изделия приготовлены для людей с различными уровнями доходов. Что ценно, основания для расслабленного отдыха поставляются к потребителям в скрученном варианте в вакуумной упаковке. Это делает беспроблемной их транспортировку на любые расстояния на автомобиле или даже в общественном транспорте.

Широкий ассортимент матрасов от итальянского бренда предлагают специализированные интернет-магазины с ориентиром на элитный сегмент. Так, впечатляющий выбор моделей можно увидеть в PREMIUM-MATRAS.RU. Здесь же уже доступны обновленные линейки Stile, Freshgel, Rest, Pensiero с еще более высоким уровнем комфорта от Magniflex.

Компания Magniflex ведет свою историю с 1962 года: в этом время под руководством Джулиано Магни в городке Прато было начало производство продукции. При этом она стала популярной среди потребителей после 1986 года, когда ею был получен патент на технологию вакуумной упаковки матрасов. Основатель торговой марки имел сильную тягу к проведению исследований и использованию инноваций, что стало быстро получать отражение к выпускаемых предложениях. В работе фабрики использовались и по сей день используются запатентованные идеи, стопроцентно итальянские материалы. Все это делает матрасы одними из лучших в мире: компания Magniflex включена в пятерку лидеров по выпуску товаров для сна. На данный момент бренд присутствует на рынках почти сотни стран.

В своей работе производитель использует очень широкий спектр инновационных материалов, каждый из которых ориентирован на обеспечение комфорта сна. Так, сегодня в матрасах присутствуют Memoryform, Eliocel, Elioform, Eliosoft, Breeze, Super Soft fiber, Magnigel Foam с различными параметрами плотности и воздухопроницаемости, с включением дополнительных природных экстрактов и прочими особенностями. Для чехлов применяются Outlast, Coolmax, Lenpur, вискоза со способностью к формированию благоприятного микроклимата спального места. Кроме того, на вооружении у специалистов находятся такие запатентованные ими технологии, как Dual Core, Stretch Core. Первая позволяет формировать разъемное двухместное спальное ложе с различными характеристиками каждого участка, а вторая предполагает особую нарезку слоев матрасов для обеспечения релаксирующего воздействия на тело.

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