Инфляция в СЗФО в мае составила 4,9%

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае составила 4,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Так, темп роста цен в мае снизился до 5,1 % против 5,2 % в апреле. При этом уровень инфляции в округе оказался одним из самых низких, по сравнению с другими округами.

Свыше половины товаров и услуг потребительской корзины в СЗФО в мае в годовом выражении подорожали не более чем на 4%, при этом годовая продовольственная инфляция продолжила рост — до 6%. Причиной роста стали возросшие цены на тепличные огурцы, лук морковь и чеснок, бананы, виноград и груши.

Добавим, что в мае в Петербурге инфляция составила 4,7%, а в Ленобласти — 4,4%.