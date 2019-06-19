Спикер новосибирского горсовета поддержал мэра-коммуниста на выборах

Председатель горсовета Новосибирска и лидер фракции «Единой России» Дмитрий Асанцев высказался в поддержку мэра-коммуниста Анатолия Локотя перед предстоящими выборами. «Из тех предполагаемых кандидатов, которые пойдут на выборы в сентябре 2019 года, мои предпочтения — в адрес действующего мэра»,— заявил Дмитрий Асанцев в перерыве сессии горсовета в среду (цитата по Тайге.инфо).

Господин Асанцев положительно оценивает работу коммуниста на посту мэра, но подчеркнул, что это его «личная оценка», а не «партийно-политическая». «Есть недостатки в работе муниципалитета, они будут всегда, мы видим это, участвуем в процессе, и в критике действующей власти. Но первичной является та работа, которая ведется в городе. Есть изменения, прогресс. Статистика показывает, что в город Новосибирск едут, отток из города не происходит, Новосибирская область улучшает свои позиции, занимая в Сибирском федеральном округе первое место»,— пояснил спикер горсовета.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября в один тур. О желании выдвинуть свою кандидатуру заявили коммунист Анатолий Локоть, депутат регионального парламента Дарья Украинцева, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в городе Сергей Бойко, бывший «политический» вице-губернатор Виктор Козодой, бизнесмен Сергей Проничев от Партии роста, независимый депутат горсовета Наталья Пинус и др. Ранее действующего главу города поддержали новосибирский губернатор-единоросс Андрей Травников и спикер регионального заксобрания Андрей Шимкив.

Почему «Единая Россия» не будет бороться за пост мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Единство без борьбы»

Илья Галагуз