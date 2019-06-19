В Петербурге появится Ассоциация арендаторов и собственников стрит-ритейла

В Санкт-Петербурге будет создана Ассоциация арендаторов и собственников стрит-ритейла. Структура будет защищать интересы бизнеса и заниматься саморегулированием деятельности предпринимателей торговой недвижимости.

В ассоциацию войдут участники рынка, в том числе средние, мелкие сетевые или несетевые торговые предприятия, инвесторы и юристы, представители власти. Ожидается, что в городе будут созданы информационный портал для участников рынка и школа профессиональных брокеров.

Осенью текущего года при поддержке Ассоциации арендаторов и собственников стрит-ритейла будет проведен первый Всероссийский Форум участников рынка.