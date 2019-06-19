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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В горсовет Белгорода довыберут двух депутатов

Депутаты горсовета Белгорода на заседании 18 июня единогласно одобрили проведение довыборов по второму и третьему одномандатным избирательным округам в облцентре «в связи с досрочным прекращением полномочий» ранее работавших на этих территориях парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Мандаты потеряли: из-за призыва в армию — член фракции КПРФ Игорь Джепа (с 25 декабря прошлого года) и из-за перехода на работу вице-мэром Белгорода — единоросс Андрей Мухартов (с 1 мая). Довыборы двух депутатов обойдутся бюджету в 2,3 млн руб.

Сергей Калашников


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