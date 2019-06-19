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Из Нижнего Новгорода запустили прямой рейс в Салоники

Компания Ellinair (холдинг Mouzenidis) запустила прямые рейсы в Салоники (Греция) из международного аэропорта Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов»). Полеты будут выполняться раз в десять дней, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Из Нижнего Новгорода в Грецию самолеты Boieng 737-300 и Airbus А320 будут вылетать в 4:25, время в пути составит 3 часа 45 минут. Стоимость билетов в обе стороны на одного человека в июле составит более 380 евро, сообщается на сайте Ellinair.

Анастасия Еремина


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