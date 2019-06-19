СКР обнаружил в шести федеральных округах сеть финансистов ИГ

Следственный комитет России (СКР) выявил сеть финансистов запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которая действовала в шести федеральных округах. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ). По делу задержаны два человека на территории Москвы и Московской области, следователи планируют ходатайствовать о заключении их под стражу.

По версии следствия, находившиеся в Сирии россияне привлекли жителей Дагестана к сбору денег для ИГ. Сеть действовала на территории Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. За 2014–2017 годы удалось собрать 8 млн руб. у 200 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обыски в рамках этого дела проводились в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане.