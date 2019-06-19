«Магнит» открыл первые аптеки в Челябинске

Розничная сеть «Магнит» начала развивать фармацевтическое направление в Уральском федеральном округе. Как сообщают в компании, первые «магнит Аптеки» в регионе открылись на базе магазинов «Магнит Косметик». Речь идет о пяти пунктах – четырех в Челябинске и одном в Магнитогорске.

В ассортименте «Магнит Аптек» продукция из ассортимента лечебной косметики, товары для всей семьи, личной гигиены. Красоты, изделия медицинского назначения, детское питание. До конца месяца в регионе заработают еще пять аптек.