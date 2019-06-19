Стойленский ГОК заплатил более 7 млрд рублей налогов в 2018 году

Добывающие сырье для металлургии активы группы НЛМК (все расположены в Черноземье) в 2018 году заплатили в России 7,07 млрд руб. налогов. Большая часть от этой суммы приходится на ОАО «Стойленский ГОК» в Белгородской области — 6,65 млрд руб. Об этом сообщается в отчете сталелитейной компании по платежам в пользу государств, связанным с добычей полезных ископаемых.

Другие два добывающих предприятия ОАО «Доломит» и ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» в Липецкой области заплатили 175,75 и 251,03 млн руб. налогов соответственно.

Всего, вместе со сравнительно небольшими налогами на добычу полезных ископаемых, три добывающих актива НЛМК в Черноземье заплатили в муниципальные, региональные и федеральные бюджеты 7,39 млрд руб. налогов. Большая часть приходится на бюджет Белгородской области — 6,53 млн руб.

Сергей Калашников