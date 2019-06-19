Чебаркульскому чиновнику отменили оправдательный приговор по делу о взятке

Челябинский областной суд отменил приговор Чебаркульского городского суда, в апреле этого года признавшего председателя городского комитета архитектуры и градостроительства Сергея Шацкого невиновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Дело направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, господин Шацкий получил взятку в размере 20 тыс. руб. «за совершения бездействия, входящего в его служебные полномочия, - несообщение иным членам комиссии о нахождение на земельном участке одногоэтажного жилого сооружения, право собственности на которое в установленном порядке не зарегистрировано», а также за то, что проголосовал за предоставление гражданину земельного участка.