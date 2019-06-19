Утвержден план продвижения бренда «Продукт Башкортостана» в России и за рубежом

Правительство Башкирии утвердило план продвижения регионального бренда «Продукт Башкортостана» в России и за рубежом. Предполагается, что маркированная этим брендом продукция местных производителей будет вывозиться на выставки и конгрессы, в том числе организованные Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства республики. Кроме того, власти намерены издать каталог экспортных товаров Башкирии и направить его в не менее чем 20 торговых представительств России за рубежом, распространить его не менее чем на 15 международных выставках и бизнес-миссиях, создать интернет-ресурсы о продукции башкирских производителей, ориентированные на зарубежную аудиторию. Производителям будет рекомендовано разместить информацию о товарах и услугах на международных электронных торговых площадках, принять участие в обучающих программах по внешнеэкономической деятельности и в партнерских программах АО «Российский экспортный центр» в части поддержки российских брендов за рубежом в рамках системы добровольной сертификации «сделано в России» (Made in Russia).

План мероприятий разработан в рамках подготовки к пилотному внедрению в Башкирии Регионального экпортного стандарта 2.0 по соглашению с АО «Российский экспортный центр», отмечается в документах кабмина.

«Продукт Башкортостана» — добровольная маркировка, разработанная госкомторгом республики в 2014 году для продвижения продукции местных производителей в розничных сетях. Авторы проекта позиционируют бренд как знак того, что продукция изготовлена из местного сырья и соответствует законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов (проверяется в лаборатории ГКУ «Испытательный центр»).

Ирина Самойлова