РАН поддержит создание научно-образовательного центра в Белгороде

Российская академия наук «готова оказать необходимую поддержку» в создании и развитии научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК» на базе Белгородского национального исследовательского университета (БелГУ). Об это президент РАН Александр Сергеев заявил в ходе рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба облправительства.

Проект НОЦ должен объединить БелГУ, Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, Белгородский государственный аграрный университет имени Горина и структуры РАН. Партнерами НОЦ станут группа компаний масложировой промышленности ЭФКО, агропромышленная компания, специализирующийся на производстве свинины, «Агро-Белогорье», производитель мяса птицы «Приосколье» и ЗАО «Завод премиксов №1».

Напомним, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, НОЦ в Белгороде может быть создан первым в Черноземье, в рамках первого этапа этой реформы российского высшего образования. Белгородская область должна получить НОЦ вместе с другими пятью российскими регионами в 2019 году как исключение из общих правил программы. Первые НОЦ создаются без конкурса — исключительно административным решением.

Сергей Калашников