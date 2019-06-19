Бывший региональный омбудсмен решил выдвинуться в губернаторы Челябинской области

Экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов заявил о намерении участвовать в выборах губернатора от партии «Гражданская сила». Информацию об этом он разместил в Facebook.

«Челябинская область – моя родина, считаю себя готовым ее возглавить. Мне уже за 40 лет, я состоялся как политик, руководитель, общественник. Вы хорошо знаете мою биографию и политическую историю. Есть, что предложить жителям области, потому что хорошо знаю ее проблемы – работал и депутатом, и уполномоченным по правам человека»,- написал господин Севастьянов.

Бывший омбудсмен сообщил, что деньги на избирательную кампанию он получит от «неравнодушных челябинцев», имена которых «афишировать не готов, хотя все они в регионе хорошо известны». Выбор «Гражданской силы» Алексей Севастьянов объяснил тем, что знает одного из основателей партии Михаила Барщевского, верит в его принципы и моральную поддержку.

Также господин Севастьянов заявил, что экс-губернатор Михаил Юревич, живущий сейчас в Великобритании, не оказывает ему поддержку. «Мы и сегодня сохраняем хорошие человеческие отношения с Михаилом Валериевичем, но лично от него сейчас я никакой поддержки не получаю. Свое выдвижение я с ним не согласовывал, в Лондон не летал»,- написал он, добавив, что постарается «быть настолько же успешным и полезным» для жителей Челябинской области, как и господин Юревич.