В Ростове в 2019 году откроют две новые школы

В микрорайонах «Суворовский» и «Красный Аксай» в Ростове в текущем году откроются две новые школы, рассчитанные на 1,3 тыс. и 1,1 тыс. учащихся соответственно. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Строительство обеих школ было начато в 2018 году, сейчас они практически построены и будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября, сказано в сообщении. Отмечается, что работы шли с опережением графика.

Кроме того, до конца года построят детские сады на 190 и 220 мест в «Левенцовском» районе и детскую поликлинику в Железнодорожном районе на ул. Профсоюзной. Будет закончен капитальный ремонт корпуса лицея № 69 в пер. Педагогическом.

С опозданием сдадут два объекта — лицей № 13 на пл. Свободы, в котором проводился капремонт, и детский сад реконструкция «8 Марта» на ул. Нижненольной, в котором проводилась реконструкция. «Причина задержки — в низком качестве проектно-изыскательских работ, на что стоит обратить особое внимание Департаменту координации строительства и перспективного развития города. Рекомендовано усилить контроль за работой подрядных организаций по недопущению срывов контрактов при строительстве социальных объектов в Ростове», — подчеркивается в сообщении.

Кристина Федичкина