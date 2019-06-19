Реставрация самарской Фабрики-кухни возобновится осенью

Филиал Государственной Третьяковской галереи на базе самарской Фабрики-кухни будет создан к 1 августа текущего года. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере» по итогам заседания в министерстве культуры РФ рабочей группы.

«Идет процесс передачи проектной документации Государственной Третьяковской галерее. К 1 августа должен быть образован филиал, назначен директор»,– говорится в сообщении.

По словам депутата, реставрационные работы на Фабрике-кухне стартуют осенью текущего года. Здание Фабрики-кухни, памятник эпохи конструктивизма, было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой.

Сначала в нем размещался комбинат питания при заводе им. Масленникова, а в 1990-е годы после перехода объекта в частную собственность — торговые ряды. Позже Фабрика-кухня пришла в запустение, и возникла необходимость ее реставрации.

Она началась в 2016 году, но до сих пор не завершена. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее сообщалось о том, что министерство культуры РФ одобрило создание на площадке Фабрики-кухни филиала Третьяковской галереи.

Георгий Портнов