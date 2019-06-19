В горах Сочи открыли самый высокий водопад

Фото: администрация Сочи

На горном курорте «Роза Хутор» открыли новый, самый высокий в цепи сочинских водопадов, водопад «Золотой» высотой 77 м. Он находятся в природном парке «Менделиха» на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки.

В «Рохе Хутор» сообщили, что природный парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1470 м над уровнем моря). Там семь водопадов: «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло» и «Золотой». Протяженность маршрута составляет четыре км и занимает около 4,5 часов.

Река Менделиха носит имя служившего в горах Красной Поляны во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, подвесной мост «Скайбридж» в Сочи попал в тройку самых впечатляющих сооружений мира.

Дмитрий Михеенко