Новосибирские депутаты назначили дату выборов мэра

Депутаты горсовета Новосибирска на сегодняшней сессии утвердили дату выборов мэра на 8 сентября 2019 года. Это решение единогласно поддержали 38 присутствующих депутатов. По словам председателя городского избиркома Тамары Краткой, срок полномочий действующего главы города Анатолия Локотя истекают в день проведения голосования.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в один тур. О намерении баллотироваться заявили коммунист Анатолий Локоть, независимый депутат горсовета Наталья Пинус, бизнесмен Сергей Проничев от Партии роста, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в городе Сергей Бойко, бывший «политический» вице-губернатор региона Виктор Козодой, общественник Олег Викторович от Партии дела, политик Иван Стариков и др.

Почему «Единая Россия» отказалась от борьбы за кресло мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Единство без борьбы»

Юлия Сасевич