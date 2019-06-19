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До 2025 года Смольный закупит 500 новых трамвайных вагонов

Для расширения трамвайной сети Петербурга до 2025 года городские власти намерены закупить не менее 500 новых вагонов. В процессе реализации инновационного подхода к развитию общественного транспорта в городе будет использоваться опыт проекта «Чижик». Об этом по итогам посещения строящегося трамвайного депо в Красногвардейском районе заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящий момент строительство комплекса технического обслуживания трамваев в районе Ржевки находится в завершающей стадии. Работы там планируется закончить к 1 сентября, после чего парк будет ежедневно выпускать на линию 21 трамвай.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к началу осени «Транспортная концессионная компания» намерена запустить движение по всему маршруту трамвайной линии «Чижик» — до станции Ржевка.

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