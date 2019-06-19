Число авиарейсов из Казани в туркменский Ашхабад увеличат до трех в неделю

Авиакомпания Turkmenistan Airlines с 3 июля добавит в свою программу полетов еще один рейс Казань – Ашхабад – Казань. Таким образом, количество вылетов между городами увеличится до трех в неделю. Они будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

В среду самолет из Ашхабада вылетает в 6:25 (местное время опережает московское на 2 часа), из Казани — в 9:30. Каждую пятницу в 7:25 пассажиры отправляются из Туркмении в Казань, обратно — 10:30. В воскресенье вылет из туркменской столицы в 20:35, обратно — в 23:35. Примерное время в пути — 3 часа 30 минут.

“Ъ-Казань”