Директора компании из Ижевска осудили за отмывание более 1 млн рублей

64-летнего директора ООО «Глобус» из Ижевска осудили за отмывание более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в августе 2014 года обвиняемый похитил обозначенную сумму из федерального бюджета в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денег на счет компании директор легализовал их, совершив несколько финансовых операций.

Суд признал мужчину виновным по предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ранее директор компании был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ему назначили судебный штраф в размере 15 тыс. руб. за отмывание денег.