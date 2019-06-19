Товарный знак «Покупай пермское» прошел регистрацию в Роспатенте

Роспатент зарегистрировал товарный знак проекта «Покупай пермское». Как сообщает Пермская торгово-промышленная палата, защита логотипа действует с сентября 2018 года сроком на десять лет и позволит защитить проект и участников, размещающих его на своих товарах и в местах продаж, от недобросовестных конкурентов и действий других лиц.

Логотип проекта представляет собой изображение медведя красного цвета, держащего в лапах белую букву «П». Это позитивный и доброжелательный мишка, символ Пермского края. Его вправе использовать все участники проекта, соблюдая правила, описанные в брендбуке. Причем для каждого уровня разработан свой вариант: базовый «Покупай пермское», профессиональный «Гарантия качества» и уникальный «Пермский бренд».

Напомним, в 2017 году краевые власти приняли решение о перезапуске проекта «Покупай пермское». Впервые этот проект был запущен после кризиса 2008 года — для увеличения доли местных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем рынке Пермского края. За два года участие в проекте приняли около 200 производителей. Новый проект рассчитан до 2020 года и включает три уровня. Первый — это все товары и услуги, которые произведены на территории края, то есть те, которые сопряжены с созданием рабочих мест, уплатой налогов. На второй уровень допускаются товары, которые получили народное признание и прошли добровольную профессиональную сертификацию. На третий уровень будут допущены «бренды Пермского края».