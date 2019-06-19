Фирму в Краснодаре подозревают в незаконном вознаграждении судебного пристава

Прокурор Краснодара Олег Мединский возбудил в отношении ООО «Восход» административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП). Общество оштрафовано на 500 руб.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ООО «Восход» ведет деятельность в сфере аренды автотранспортных средств. Установлено, что представителем фирмы в ее интересах судебному приставу-исполнителю, который пытался взыскать с компании долги по налогам и сборам, было передано 15 тыс. руб. За это пристав должен был снизить подлежащую взысканию сумму. В отношении представителя фирмы возбуждено уголовное дело за дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Василий Хитрых