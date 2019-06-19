«ОПОРА РОССИИ» и УФНС повысят налоговую грамотность предпринимателей

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», депутат заксобрания Роман Водянов презентовал правительству Пермского края предложения по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Среди них проекты по обучению предпринимательству старшеклассников, акселерации бизнеса, а также повышению налоговой грамотности предпринимателей. Глава Прикамья Максим Решетников и руководитель ФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова эти инициативы поддержали.

На заседании краевого правительства Пермского края вице-президент общественной организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ», депутат заксобрания Пермского края Роман Водянов представил свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По словам господина Водянова, «ОПОРА РОССИИ» работает в двух направлениях – популяризации и акселерации малого и среднего предпринимательства.

Так, для популяризации предпринимательства в рамках образовательного проекта «Бизнес-Среда» был организован пилотный проект по обучению старшеклассников бизнесу. «Мы убедились в том, что старшеклассникам это очень интересно и в перспективе они могут создавать новые субъекты предпринимательства. Считаю, что необходимо дать возможность большему количеству школьников обучаться основам предпринимательства», – заявил Роман Водянов. Но при этом отметил, что «расширение программы требует финансовой поддержки со стороны правительства».

«Наш партнер – онлайн-университет для малого бизнеса Bizzon разработал образовательную программу. Совместно с краевым правительством и налоговой службой мы можем реализовать образовательный проект в 30 школах Пермского края и охватить около 600 старшеклассников», – предложил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Говоря об акселерации, Роман Водянов отметил, что «у предпринимателей есть запрос на проведение акселерационных программ по направлениям: IT, городское предпринимательство, создание и упаковка франшизы». «ОПОРА РОССИИ» готова подключиться к организации акселераторов, провести несколько потоков. Думаем, 4 тыс. предпринимателей в год нам по силам», – предложил господин Водянов.

Третье предложение вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» – повышение налоговой грамотности предпринимателей. «С вопросами, касающимися налогообложения, в Бюро по защите прав предпринимателей, созданное на базе «ОПОРЫ РОССИИ», обращается за помощью большое количество предпринимателей. Мы провели анализ этих обращений и установили, что в большинстве случаев предприниматели допускают нарушения без злого умысла. Они не пытаются уклониться от налогов, а плохо знакомы с законодательством и допускают ошибки», – пояснил Роман Водянов. По поручению президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина вице-президент Роман Водянов предложил Правительству и УФНС России по Пермскому краю совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» провести ряд мероприятий, направленных на повышение налоговой грамотности предпринимателей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал предложения Романа Водянова и дал поручение краевому министру образования Раисе Кассиной рассмотреть предложение по организации дополнительного образования для школьников. «Инициативу по налоговой грамотности тоже поддерживаем. Налоговая практика меняется, развивается. И некоторые практики, которые еще вчера считались приемлемыми, уже завтра будут неприменимы», – отметил губернатор. «Тема акселерации, или создания системы поддержки для растущего бизнеса, – абсолютная необходимость. Мы хотим, чтобы микробизнес становился малым, а малый бизнес становился средним», – добавил Максим Решетников.

Руководитель управления ФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова также поддержала инициативу вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ». «Мы плотно сотрудничаем с организациями предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия». Естественно, у представителей бизнеса возникают вопросы к налоговым органам, поэтому мы идем к ним, обсуждаем различные аспекты работы налоговых органов, а также ошибки, которые допускают сами предприниматели. Мы готовы к совместной работе по разъяснению действующего налогового законодательства на различных площадках и в различных форматах», – прокомментировала предложение Романа Водянова руководитель ФНС. Запустить совместный проект планируется осенью этого года.