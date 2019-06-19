Виталий Мутко приедет в Челябинск проверить ход подготовки к саммитам

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обсудил с вице-премьером Виталием Мутко процесс подготовки регионального центра к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны состояться в 2020 году. Как сообщает пресс-служба главы региона, господин Текслер выразил уверенность, что все основные объекты, строящиеся к международным мероприятиям, будут готовы в срок.

Врио губернатора отметил, что по графику идет комплексная реконструкция аэропорта, активно строится конгресс-холл «Таганай-2020», который станет основной площадкой для проведения официальных мероприятий саммитов. Также возводятся коттеджные поселки, в которых, как ожидается, будут проживать первые лица, идет строительство и реконструкция восьми гостиниц. Кроме того, ведутся работы с дорожным фондом и гостевыми маршрутами.

Виталий Мутко сказал, что в ближайшее время намерен посетить Челябинск, чтобы лично проверить, как идет подготовка к саммитам. В начале февраля вице-премьер уже был в областном центре Южного Урала. Тогда он сообщил журналистам, что руководство кабмина РФ напомнит отдельным ведомствам о значимости предстоящих саммитов ШОС и БРИКС для всей России, а не только для Челябинской области.