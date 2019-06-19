За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума

Импорт сливочного масла (39,7 тыс. т), сыров и творога (84,5 тыс. т) в 2019 году достиг максимума с тех пор, как в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Поставки из-за рубежа кисломолочных продуктов, сухого цельного молока и мороженого также находятся на уровне исторического максимума. Эксперты отметили, что поставки питьевого молока, сливок, сырных продуктов и молочной сыворотки не выросли.

Всего за январь—апрель 2019 года в Россию было импортировано 2,25 млн т молочных продуктов на $865,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поставки выросли на 23% и на 20% в денежном эквиваленте.

Основным поставщиком является Белоруссия. Резко увеличили поставки молочной продукции Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина. Как считает Союзмолоко, российским производителям сложно конкурировать с зарубежными поставщиками из-за высокой цены сырого молока и недостаточно эффективной переработки в России.

Минсельхоз объяснил рост импорта увеличившимся на 1,3% потреблением. Там отметили, что внутреннее производство молока также растет.

Подробнее о том, как импорт молочной продукции достиг минимума за 15 лет,— в публикации “Ъ”.