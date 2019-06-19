Челябинцев осудили за контрабанду военного оборудования

Сосновский районный суд признал двух жителей Челябинска виновными в организации канала контрабанды продукции военного назначения за пределы России. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области, обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 200 тыс. руб.

По данным силовиков, весной прошлого года челябинцы вместе с гражданином республики бывшего СССР готовили операцию по вывозу оборудования для военной техники за рубеж, не имея соответствующей лицензии. В мае сотрудники УФСБ задержали россиян с грузом на трассе Челябинск – Москва. Иностранца объявили в международный розыск.