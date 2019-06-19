Уголовное дело завели на изготовителя надувных плотов для спасателей

По материалам Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено дело на ООО «Научно-производственное предприятие «Дана», которое поставляет спасательные надувные плоты для Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Как рассказала официальный представитель прокуратуры Оксана Горбунова, в ходе проверки выявлен факт предоставления подложных документов о качестве и безопасности спасательного оборудования. В соответствии с госконтрактом, сумма которого составляет 1,2 млн руб., ООО должно было поставить спасателям десять надувных плотов сбрасываемого типа с высотой сброса 18 м. На самом деле на основании подложных документов спасатели получили плоты с высотой сброса лишь 10 м.

Свои вывода прокуроры направили в следственные органы, которые завели дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Илья Николаев