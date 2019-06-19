В Югре пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»

22 июня в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пройдет всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». Присоединиться к акции можно в Сургуте и Мегионе, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. Как рассказала руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Эка Шенгелая, именно в этих городах находятся официальные воинские захоронения погибших участников Великой Отечественной войны (ВОВ).

«В День памяти и скорби жители России соберутся на местах воинских захоронений, чтобы в торжественной обстановке набрать землю с братских могил в специальные солдатские кисеты. Кисеты с землей оборудуют бирками с информацией о тех захоронениях, в которых была набрана эта земля, и отправят в историко-мемориальный комплекс главного храма вооруженных сил РФ, строящегося в парке “Патриот” в Подмосковье»,— рассказала она. На территории храма установят солдатские кисеты с землей, набранной на всех захоронениях погибших участников ВОВ. Храм откроют в 2020 году — к 75-летию Великой Победы.

По словам начальника отдела молодежной политики окружного департамента образования и молодежной политики Дмитрия Куликова, предполагается, что в акции примут участие не меньше 200 человек. Среди них волонтеры, официальные лица, ветераны и представители общественных организаций.