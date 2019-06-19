Красноярский суд признал незаконным отказ мэрии в митинге «За чистое небо»

Центральный суд Красноярска признал незаконным отказ городской администрации в проведении митинга «За чистое небо» на Красной площади. «Решение суда подлежит немедленному исполнению»,— говорится в решении суда, опубликованном в группе движения в соцсети «ВКонтакте». По сведениям активистов, такой вердикт вынесен в городе впервые.

Красноярские общественники планировали провести 21 июня митинг, в котором примут участие около 1,5 тыс. человек. Однако мэрия отказала в проведении митинга, говоря, что все площадки города уже заняты. По словам организаторов мероприятия, это были «фейковые пикеты», а часть заявителей «даже были не в курсе, что они что-то проводят». Когда «схема была раскрыта», власти ответили активистам, что организаторам нужно спрашивать разрешение у «владельцев Красной площади» (им оказалось муниципальное предприятие «Центр реализации социальных проектов», подчиняющееся городской администрации.— “Ъ”). После постоянных отказов активисты запустили флешмоб «Ответьте каждому»: они планировали ежедневно подавать в мэрию уведомления о проведении митинга. Но 18 июня суд обязал разрешить провести массовое мероприятие. «Решение суда подлежит немедленному исполнению»,— отмечается в документе.

Юлия Сасевич