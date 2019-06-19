Новосибирский суд рассмотрит дело о хищении 30 млн рублей у «Горводоканала»

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о хищении у МУП «Горводоканал» почти 30 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, МУП и строительно-монтажная фирма «Сибстройальянс» заключили муниципальный контракт на строительство водопровода. При работах использовались восстановленные трубы вместо новых, говорится в деле, в результате были завышены фактически понесенные расходы на строительство. Заказчику причинен ущерб в размере около 30 млн руб.

Следственные органы завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), к уголовной ответственности были привлечены двое сотрудников МУП и руководитель фирмы-подрядчика. Последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и дело в отношении него выдели в отдельное производство. 4 июня оно поступило на рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска. Вчера в тот же суд направили дело на работников «Водоканала».

Илья Николаев