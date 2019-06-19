Спикер парламента Татарстана увеличил активность в СМИ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин по итогам мая 2019 года занял вторую строчку в рейтинге медиактивности глав законодательных органов субъектов РФ. По качеству и количеству упоминаний в СМИ он уступил лишь главе заскобрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову. Об этом сообщает компания «Медиалогия», подготовившая исследование.

В «Медиалогии» напоминают, что в мае Фарид Мухаметшин стал лидером праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госсовет республики, которые состоятся 8 сентября. Также сообщалось, что татарстанский политик принял участие в видеоконференции Дмитрия Медведева, где доложил об активности избирателей в республике.

В апреле господин Мухаметшин находился лишь на шестой позиции этого рейтинга.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”