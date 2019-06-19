Пятьдесят оттенков пенсии

Во вторник ЦБ принял решение аннулировать лицензию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Пенсион-Инвест» (входит в инвестиционную группу «Русские фонды») по его заявлению. Инвестгруппа консолидирует свои пенсионные активы на базе Внешэкономфонда, переводя туда обязательства из других НПФ (см. “Ъ” от 26 ноября 2018 года). Ранее источник “Ъ”, близкий к пенсионному дивизиону «Русских фондов», говорил, что полностью объединить активы планируется в этом году. С аннулированием лицензии «Пенсион-Инвеста» в России осталось ровно 50 НПФ. При этом часть из этих фондов находятся «в спящем состоянии». Например, у НПФ «Сберфонд» обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению перед 4,3 тыс. участников составляют всего лишь 2,2 млн руб., тогда как год назад они равнялись 1,8 млн руб. У НПФ «Эмеритура» совсем нет пенсионных обязательств и клиентов.

Илья Усов