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Фото: Архив пресс-службы

Прямая трансляция показа Valentino весна-лето 2019

В 18:30 по московскому времени

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Сегодня в Париже в рамках Недели мужской моды состоится показ новой коллекции Valentino сезона весна-лето 2020. Прошлым летом креативный директор Пьерпаоло Пиччоли предлагал мужчинам облачиться в камуфляж, в сезоне осень-зима 2019 вернул моду на сандалии и в сотрудничестве с японским дизайнером Джуном Такаши разработал принты в виде НЛО и портрета Бетховена, которые украшали парки и свитера. Загадочный сюрреалистический пейзаж из тизера нынешней коллекции создал британский художник Роджер Дин, автор обложек рок-альбомов Yes, Uriah Heep, Asia. Очевидно, что эта экзотическая утопия с диковинными динозаврами, найдет свое отражение в новой коллекции итальянского Дома. Чем удивит свою публику Пиччоли на этот раз – смотрите в онлайн-трансляции в 18:30 по московскому времени.


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