BMW отзывает в Европе более 500 тысяч машин из-за проблем с проводкой

Немецкий автоконцерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей. Из них почти 274 тыс. будут отозваны в Германии, сообщает газета Die Welt со ссылкой на представителя концерна. Причиной отзыва стали возможные проблемы с проводкой.

Отзыву подлежат автомобили моделей E60, E61, E63 и E64, выпущенные с 2002 по 2010 годы. У упомянутых машин пятой и шестой серий возможна коррозия винтового соединения на электропроводке, что может привести к возгоранию. В BMW при этом уточнили, что отзыв «является мерой предосторожности», и лишь в единичных случаях была реальная угроза пожара.

В феврале немецкий концерн отзывал более 28 тыс. автомобилей различных моделей в России. Тогда причиной отзыва стали неполадки в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов.