МТС подключился к Сбербанку

К системе быстрых платежей Сбербанка присоединился крупный игрок — МТС. Сотовый оператор теперь принимает денежные переводы по номеру телефона на карты клиентов банка. Это новый этап в развитии собственной системы моментальных переводов. Созданием аналогичного проекта занимается Центробанк, который хочет подключить к нему всех крупных участников рынка. Но Сбербанк этому сопротивляется и активно развивает свой проект.

Приобретение крупного партнера можно считать большой удачей для финансовой организации, считает независимый аналитик Антон Шабанов. По его словам, сейчас Сбербанк выигрывает конкуренцию у регулятора: «Это довольно-таки серьезное расширение клиентской базы, потому что Сбербанк плюс МТС по размеру, по количеству клиентов — это действительно сила. И я бы сказал, что эти две системы, Сбербанк и Центробанк, довольно давно воюют друг с другом и никак не могут поделить комиссионные доходы. Это серьезная заявка на какое-то лидерство в этой гонке, но долго ли оно продлится, вопрос. Последнее слово будет за клиентом, который проголосует рублем в считанные дни с момента запуска».

Регулятор, как основной владелец Сбербанка, может заставить структуру присоединиться к системе быстрых платежей. Даже называлась возможная дата – 1 сентября. Но это не значит, что Сбербанк должен отказаться от собственного проекта, полагает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Функцию моментальных денежных переводов на базе Сбербанка удастся сохранить. А сейчас организация борется за клиентскую базу и лояльность пользователей.

«Понятно, что если эту систему создаст Центральный банк, то к ней получат примерно одинаковый доступ любые другие банки, вплоть до самых маленьких. Сбербанк же, являясь очень крупным игроком этого рынка и имея огромное количество клиентов, естественно, захотел сделать свою систему. Мне кажется, что требование поддерживать сервис, который предлагает Центробанк, со временем просто сделают обязательным.

ЦБ в этом плане в очень хорошей позиции, поскольку он является в числе прочего формирователем нормативной базы, и он вполне может просто потребовать, чтобы этот сервис в линейке продуктов банка присутствовал.

При этом если он не будет активно продвигаться, то это никаких последствий не вызовет. Процентов 90 клиентов, скорее всего, будут использовать то, что им предложат менеджеры банка, а это, понятно, в первую очередь собственный продукт. Конкуренция между системами пойдет только на пользу и конечным потребителям, и коммерческим фирмам, которые этими системами будут пользоваться, поскольку это заставит предлагать более конкурентные тарифы, а также очень быстро копировать сервисы и какие-то возможности друг друга», — заключает Хестанов.

Система быстрых платежей, разработанная Центробанком, начала действовать в феврале. К концу мая через нее прошло более 4 млрд руб., услугой воспользовались более 500 тыс. человек.

Анна Пестерева